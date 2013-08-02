У Украины есть 40 дней, чтобы предоставить Франции досье на Аблязова - источник

На все время суда обвиняемый в причастности к хищениям у БТА-банка активов на сумму в шесть миллиардов долларов Аблязов, скорее всего, останется под стражей, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

Экс-глава совета директоров БТА-банка Аблязов был задержан 31 июля во Франции близ города Канн. Суд Экс-ан-Прованса в настоящее время решает вопрос о его экстрадиции. Выдачи беглого банкира добиваются Казахстан, РФ и Украина. При этом соглашения об экстрадиции между Казахстаном и Францией нет, экстрадиция в Россию возможна, однако здесь существуют некоторые ограничения, в связи с чем в первую очередь рассматривается возможность выдачи Аблязова Украине.

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"Я боюсь, что не могу официально комментировать... Но Аблязов находится под стражей, и, скорее всего, останется под стражей некоторое время", - рассказал собеседник агентства.

Ранее адвокат Аблязова Бруно Ребсток заявлял, что защита экс-главы совета директоров БТА-банка будет добиваться его освобождения до вынесения решения об экстрадиции из Франции. По его словам, Аблязов будет выступать против удовлетворения запроса об экстрадиции, который, по мнению задержанного, "носит явно политический характер и не имеет ничего общего с судебной процедурой".

Ранее стало известно, что Аблязов был обнаружен во Франции и арестован по информации, переданной банком французским властям. Поводом для ареста стал ордер Интерпола, выпущенный по запросу Украины. При этом, по данным источников, Аблязов был найден после того, как банк отследил контакты человека, связанного с беглым банкиром. БТА-банк при этом отмечает, что Аблязов должен оставаться под стражей потому, что может попытаться скрыться и рассеять присвоенные активы.