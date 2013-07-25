Конгрессмены США отказались ограничить программы сбора данных спецслужбами

Предлагавшиеся изменения в законодательство не позволили бы Агентству национальной безопасности массово собирать на основании "Патриотического акта"данные о телефонных звонках тех, кто не является фигурантом какого-либо расследования. Поправка была предложена республиканцем из Мичигана Джастином Эмешем, - сообщает РИА Новости.

За поправки проголосовали 205 конгрессменов, против - 217. Несмотря на позицию Белого дома, выступившего резко против предлагаемых ограничений, большинство демократов, однопартийцев президента Барака Обамы, (111 человек) поддержали поправки, 83 выступили против. Из числа республиканцев "за"голосовали 94 законодателя, "против" - 134.

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Ранее против законопроекта высказался директор нацразведки Джеймс Клэппер. По его словам, поспешное решение конгресса лишило бы силовиков важнейшего инструмента работы.

"Патриотический акт"был принят в 2001 году после терактов 11 сентября. Параграф 215 закона был основанием для программ отслеживания электронной переписки и телефонных звонков. Об этих программах сообщил беглый экс-сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден, а национальная разведка США после этого была вынуждена рассекретить существование программ.