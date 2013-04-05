Депардье снова не придет на суд, так как готовится играть Стросс-Кана

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

Французские СМИ со ссылкой на адвоката актера Эрика де Комона сообщают, что актер пропустит судебное заседание, так как находится в Нью-Йорке, где готовится к съемкам фильма о бывшем главе МВФ Доминике Стросс-Кане, в котором исполнит главную роль.

Депардье, управляя скутером, попал в небольшое ДТП в Париже 29 ноября прошлого года. Прибывшие на место сотрудники полиции его задержали. Тест на алкоголь показал, что его содержание в крови актера в момент аварии более чем в три раза превышало максимально допустимые пределы.

В январе актер уже не являлся в суд на слушания по своему делу, где у него была возможность признать себя виновным по упрощенной процедуре. После этого дело передано в исправительный суд. Согласно французским законам, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере до 4,5 тысячи евро и лишение свободы сроком до двух лет.

Если актер будет продолжать уклоняться от посещений судебных слушаний, в отношение него может быть возбуждено уголовное преследование, отмечает агентство.