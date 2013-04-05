Депардье снова не придет на суд, так как готовится играть Стросс-Кана
Суд по делу Жерара Депардье, который обвиняется в вождении в нетрезвом виде, должен состояться в пятницу в Париже, однако актер, вероятнее всего, вновь не явится на слушания.
Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.
Французские СМИ со ссылкой на адвоката актера Эрика де Комона сообщают, что актер пропустит судебное заседание, так как находится в Нью-Йорке, где готовится к съемкам фильма о бывшем главе МВФ Доминике Стросс-Кане, в котором исполнит главную роль.
Депардье, управляя скутером, попал в небольшое ДТП в Париже 29 ноября прошлого года. Прибывшие на место сотрудники полиции его задержали. Тест на алкоголь показал, что его содержание в крови актера в момент аварии более чем в три раза превышало максимально допустимые пределы.
В январе актер уже не являлся в суд на слушания по своему делу, где у него была возможность признать себя виновным по упрощенной процедуре. После этого дело передано в исправительный суд. Согласно французским законам, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере до 4,5 тысячи евро и лишение свободы сроком до двух лет.
Если актер будет продолжать уклоняться от посещений судебных слушаний, в отношение него может быть возбуждено уголовное преследование, отмечает агентство.