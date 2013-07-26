В Тунисе отменили все международные авиарейсы

Как передает РИА «Новости», Федерация профсоюзов Туниса призвала провести в пятницу всеобщую забастовку в знак протеста против убийства одного из известных оппозиционных деятелей страны Мухаммеда аль-Брахми.

Представитель национального управления гражданской авиации сообщил, что работники аэропортов откликнулись на призыв к забастовке. Ранее об отмене всех международных рейсов 26 июля объявил крупнейший авиаперевозчик Туниса Tunisаir.

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Знаменитый в Тунисе оппозиционер, депутат парламента аль-Брахми был убит 25 июля в столице страны. Аль-Брахми был известен своими левыми взглядами и призывами развивать демократию в Тунисе по "египетскому сценарию", то есть, отстранив исламистов от власти. Неизвестные расстреляли политика около его дома. По данным полиции, аль-Брахми получил 11 огнестрельных ранений в голову.