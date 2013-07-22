В Эстонии не оценили инициативу Латвии по созданию балтийской армии

Идею объединить армии балтийских стран, не понравившуюся эстонскому министру, на днях высказал президент Латвии Андрис Берзиньш.

«Что касается образования единой армии, то это я реалистичным не считаю, потому что у каждого государства свои силы обороны, каждое государство развивает их само, и эта самостоятельность не препятствует претворению в жизнь оборонных планов НАТО», — заявил министр, добавив, что властям Латвии и Литвы необходимо увеличить расходы на оборону, передает Лента.ру сообщение ERR.

«Если посмотреть на Россию, то она за последние четыре года удвоила вооружение, и постоянные разведовательные полеты вблизи воздушного пространства НАТО, и последнее нарушение воздушной границы Эстонии — все говорит о том, что оборону нужно развивать», — резюмировал Рейнсалу.

Предложение о создании единых вооруженных сил Латвии, Литвы и Эстонии Берзиньш высказал 20 июля в интервью агентству BNS. Он подчеркнул, что каждой стране по отдельности нет смысла вкладывать большие деньги в оборону. Намного эффективнее, по словам латвийского лидера, была бы консолидация вооруженных сил.

Согласно докладу об обороноспособности прибалтийских государств, который был представлен минувшей осенью, Латвия обладает наименьшими возможностями для противостояния внешним угрозам. Самая боеспособная армия — у Эстонии.