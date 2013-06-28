Саммит лидеров стран ЕС одобрил присоединение Латвии к зоне евро
17:51, 28 июня 2013Мир
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Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза одобрили сегодня на саммите в Брюсселе присоединение Латвии к зоне евро.
Окончательное решение будет принято 9 июля
Участники саммита отметили, что Латвия достигла достаточно стабильной экономической, фискальной и финансовой ситуации, выполнив Маастрихтские критерии, необходимые для введения евро в стране, сообщает радио «Свобода».
Окончательное решение о присоединении Латвии к еврозоне с 1 января 2014 должны принять 9 июля во время встречи министров финансов стран-членов Евросоюза.
Ранее введение евро в Латвии уже одобрили Еврокомиссия и Европейский центральный банк.
Между тем, в самой Латвии переход на евро, по данным опросов, поддерживают лишь около 38% жителей страны, сообщает радио «Свобода».
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