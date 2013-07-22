Следственный комитет назвал причины убийства людей белгородским стрелком

По данным следствия, 22 апреля 31-летний Сергей Помазун открыл огонь в оружейном магазине в центре Белгорода, убив трех человек, а после выхода на улицу расстрелял еще трех, в том числе двух школьниц. Поздно вечером 23 апреля в районе железнодорожного вокзала он был задержан группой полицейских из Курска. В ходе операции Помазун успел ранить одного из стражей порядка. В понедельник Белгородский областной суд начинает рассматривать его дело, сообщает РИА Новости.

"По итогам анализа мы пришли к выводу, что наиболее точно Помазуна характеризуют три качества: жестокость, амбициозность и нежелание что-либо делать для реализации этих амбиций. Несомненно, нахождение обвиняемого в местах лишения свободы также наложило сильный отпечаток на формирование его характера", - отметил Маркин.

По его мнению, когда Помазун оказался на свободе, мелкие неудачи преследовали его, и он озлобился.

"Идея отомстить всему миру за мнимые обиды возникла у этого молодого человека давно Конечно, невозможно было знать о его намерениях, но справедливо вызывают вопросы действия сотрудников полиции, в обязанности которых входит контроль за общественным порядком, причем в центре города - самом безопасном месте Белгорода, где расположен лицей", - отметил Маркин, добавив, что в региональное управление внутренних дел направлено представление.

"Само расследование - это первый случай в российской следственной практике, когда уголовное дело, в котором шесть убитых и девять потерпевших, было направлено в суд в течение двух месяцев", - уточнил Маркин.