Суд арестовал убийцу из Белгорода

Об этом сообщает "Лента.ру".

Предполагаемому убийце избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Помазун отказался признать свою вину и давать показания во время следствия, заявив, что все скажет на суде.

Как сообщал УНИАН, Сергей Помазун, подозреваемый в убийстве шести человек в Белгороде, задержан вечером 23 апреля.

Помазун был задержан на железнодорожной станции Белгорода при попытке выехать на грузовом составе из зоны оцепления. В ходе задержания один полицейский получил ножевые ранения глаза и предплечья.