Суд арестовал убийцу из Белгорода
19:01, 24 апреля 2013Мир
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Свердловский районный суд Белгорода арестовал Сергея Помазуна, застрелившего 22 апреля шестерых человек, в том числе двоих несовершеннолетних девушек.
Суд арестовал Помазуна / Фото : Белгородское УМВД
Об этом сообщает "Лента.ру".
Предполагаемому убийце избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Помазун отказался признать свою вину и давать показания во время следствия, заявив, что все скажет на суде.
Как сообщал УНИАН, Сергей Помазун, подозреваемый в убийстве шести человек в Белгороде, задержан вечером 23 апреля.
Помазун был задержан на железнодорожной станции Белгорода при попытке выехать на грузовом составе из зоны оцепления. В ходе задержания один полицейский получил ножевые ранения глаза и предплечья.
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