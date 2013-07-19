В Каире вспыхнули новые столкновения

Столкновения между сторонниками и противниками низложенного военными президента Египта Мухаммеда Мурси вспыхнули сегодня в одном из районов Каира.

Как передает ИТАР-ТАСС, стычки начались после пятничной молитвы вблизи главной мечети страны Аль-Азхар рядом с рынком Хан-эль-Халили.

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Активисты "Братьев-мусульман" устроили митинг в поддержку экс-главы государства, выкрикивая лозунги против командования ВС и министра обороны Абдель Фаттаха ас-Сиси. Это не понравилось местным жителям, и словесные перепалки между сторонниками враждующих лагерей быстро переросли в драки. По свидетельству очевидцев, в районе беспорядков была слышна стрельба.

На место столкновений через некоторое время прибыли полицейские, которые встали между сторонами живым щитом. В районе мечети Аль-Азхар задержаны 13 человек, в том числе, шестеро сирийцев и палестинец, которые пытались совершить нападения на силовиков. О пострадавших информации пока не поступало.