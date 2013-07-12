Спикер Думы РФ считает, что в США Сноудену грозит смертная казнь
Россия должна предоставить политубежище экс-сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену, поскольку в США ему грозит смертная казнь, сообщил спикер Госдумы России Сергей Нарышкин.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Россия 24.
"Я считаю, что Россия должна предоставить Сноудену политическое убежище или временное убежище. Конституция Российской Федерации и российское законодательство ввели оба этих института, и они полностью соответствуют нормам международного права и применяются в отношении людей, которые выступают за поддержку фундаментальных благ и свобод граждан", - сказал он в эфире России 24.
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При этом Нарышкин считает, что Сноуден должен выполнять условия, которые ранее были озвучены президентом РФ, а именно не совершать каких-либо действий против США.
Нарышкин также отметил, что считает Сноудена правозащитником, выступающим за права людей во всем мире. "Ну, а в Соединенных Штатах Америки, которая требует его выдачи, применяется такая мера наказания как смертная казнь. И я полагаю, что очень велик риск того, что такая мера наказания и ждет Эдварда Сноудена. Мы не имеем права этого допустить", - сказал он.