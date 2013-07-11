Федерация футбола Египта отменила все матчи сезона

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Би-би-си.

Данное решение было принято по итогам заседания Египетской футбольной ассоциации. Его одобрили большинство клубов, входящих в элитный дивизион страны.

Пока неизвестно, смогут ли участвовать в розыгрыше африканской Лиги чемпионов ведущие клубы Египта "Аль-Ахли" и "Замалек".

Чемпионат Египта прерывался более чем на полгода в 2012 году. Тогда отмена соревнований была связана с беспорядками на стадионе в Порт-Саиде, где спровоцированная болельщиками бойня унесла жизни 74 человек.

Напомним, армия Египта 3 июля отстранила от власти президента страны Мухаммеда Мурси, временно приостановила действие конституции и поручила главе Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства. В Каире 8 июля возле штаб-квартиры Республиканской гвардии Египта произошли вооруженные столкновения сторонников Мурси с военными, в результате которых погибли 53 человека.