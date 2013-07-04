Президент Египта арестован

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее представитель движения "Братья-мусульмане" заявил, что Мурси доставлен в здание министерства обороны.

По словам неназванного высокопоставленного представителя командования вооруженных сил Египта, Мурси задержан в связи с возможным предъявлением ему обвинений.

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В среду армия Египта отстранила президента-исламиста от власти, временно приостановила действие конституции, а также поручила главе Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства. Смещенный со своего поста президент с решением военных не согласился и призвал своих сторонников не допустить "нарушения законности".

Позже стало известно, что власти начали операцию по аресту представителей движения "Братья-мусульмане". Сообщается, что готовится арест не менее 300 ее представителей. Уже арестованы верховный лидер "Братьев-мусульман" Мухаммед Бадиа, его заместитель Рашад аль-Байюми и глава созданной на базе движения Партии свободы и справедливости Саад аль-Кататни.