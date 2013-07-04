Президент Египта арестован
Представители военного командования египетской армии официально подтвердили, что отстраненный от должности президент Мухаммед Мурси, находится под арестом
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Ранее представитель движения "Братья-мусульмане" заявил, что Мурси доставлен в здание министерства обороны.
По словам неназванного высокопоставленного представителя командования вооруженных сил Египта, Мурси задержан в связи с возможным предъявлением ему обвинений.
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В среду армия Египта отстранила президента-исламиста от власти, временно приостановила действие конституции, а также поручила главе Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства. Смещенный со своего поста президент с решением военных не согласился и призвал своих сторонников не допустить "нарушения законности".
Позже стало известно, что власти начали операцию по аресту представителей движения "Братья-мусульмане". Сообщается, что готовится арест не менее 300 ее представителей. Уже арестованы верховный лидер "Братьев-мусульман" Мухаммед Бадиа, его заместитель Рашад аль-Байюми и глава созданной на базе движения Партии свободы и справедливости Саад аль-Кататни.