В Чехии сегодня ждут объявления последнего министра нового правительства

Премьер Чехии должен сегодня сообщить имя претендента на ключевой пост в своем Кабмине - министра финансов, пишет Сeskenoviny. Это последнее место в будущем правительстве, которое до сих пор осталось незанятым.

По информации издания, Руснок рассматривает на этот пост кандидатуру бывшего премьера и кандидата в президенты Яна Фишера.

В пятницу Руснок не сказал, определился ли с кандидатурой Фишера, но пообещал сообщить результат в понедельник.

Как сообщал УНИАН, 17 июня премьер-министр Чехии Петр Нечас вручил официальное прошение об отставке президенту Милошу Земану. На такой шаг Нечас пошел после громкого скандала, связанного с ближайшими сотрудниками главы правительства, когда прокуратура Чехии выдвинула обвинения семерым задержанным в ходе обысков в госучреждениях, в частности председателю секретариата премьера Яне Нагов и двум сотрудникам военной разведки.

25 июня бывший министр финансов Ежи Руснок был назначен премьером и получил поручение сформировать новый состав правительства Чехии.