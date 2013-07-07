Очевидцы взрыва поезда в Канаде говорят, что он влетел в город, как в страшном кино

Поезд, перевозивший нефтепродукты, сошел с рельсов, в результате чего несколько цистерн взорвались.

По предварительным данным, один человек погиб, тысячи эвакуированы, повреждены десятки зданий в городе.

Полиция ведет поиски десятков людей, пропавших без вести.

Компания, которой принадлежал поезд, говорит, что он стоял на запасных путях в ожидании смены экипажа, но по неизвестным причинам покатился с холма в направлении города Лак-Мегантик.

Люди рассказывают, что поезд въехал в город на достаточно большой скорости.

"Как в кино"

Пожар, возникший в результате взрыва, продолжается уже более суток. Его тушат 120 пожарных, часть из которых прибыли из приграничных районов США.

Местные СМИ сообщают, что около ста человек считаются пропавшими без вести.

"Мы уже подтвердили смерть одного человека, но ожидаем, что жертв будет больше", - заявил представитель местной полиции.

Очевидцы рассказывают, что на момент аварии, которая произошла в ночь на субботу, в центре города гуляло много людей.

Бернар Теберг, который в тот момент сидел на летней террасе одного из кафе, рассказывает, что ему удалось убежать, но он обеспокоен судьбой тех, кто был внутри.

"Это было, как в кино. Но все это происходило на самом деле", - рассказал он агентству Associated Press.

"Была вспышка, машина, припакованная рядом, взлетела и упала прямо возле меня. Я сразу бросилась наутек", - рассказывает другая свидетельница происшествия.

Люди говорят, что взрыв разрушил практически весь центр города. "Когда вы видите, что центр нашего города почти полностью разрушен, вы поймете, что мы сейчас только и думаем о том, как нам жить дальше", - сказала мэр города Коллет Рой-Ларош.

Цистерны оторвались

Монреальская компания "Maine & Atlantic", владелец поезда, говорит, что в его составе было 5 локомотивов и 73 цистерны с нефтью. Он стоял на стоянке в семи километрах от города.

Глава компании Эдвард Бурхарт, которого цитирует CBC, уверяет, что машинисты, которые пошли ночевать в гостиницу, поставили поезд на тормоза "правильно".

Однако цистерны каким-то образом отделились от локомотива и покатились в город. Они сошли с рельсов, после чего несколько взорвалось.

Сообщается, что нефть попала также в реку Клодьер, поэтому жителей соседних городов, по которым она протекает, призывают не использовать воду.

Также в окрестностях развернули мобильные лаборатории, которые следят за уровнем загрязнения воздуха.

Город Лак-Мегантик, в котором проживает около шести тысяч человек, расположен недалеко от границы с американскими штатами Вермонт и Мэн.

ВВС Украина