На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение
14:08, 30 июня 2013Мир
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На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,0
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло сегодня в 12:59 по пекинскому времени в горном районе на границе между КНР и Таджикистаном.
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Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
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