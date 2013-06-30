На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло сегодня в 12:59 по пекинскому времени в горном районе на границе между КНР и Таджикистаном.

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Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.