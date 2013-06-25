Специалисты склоняются к техногенной причине землетрясения в Кривом Роге (видео)

Жители Кривого Рога из-за землетрясения провели беспокойную ночь на 24 июня, - сообщает ТСН.

Около полуночи город тряхнуло так, что у людей со стен попадали картины, закачались мебель и люстры. Землетрясение зафиксировали все украинские и несколько иностранных сейсмостанций. Его мощность составила 4 балла по шкале Рихтера.

Подземный толчок ощутили во всех районах города, но больше всего досталось улице Электрозаводской. За полчаса в местное подразделение ГСЧС поступило более трехсот звонков. Специальные спасательные бригады работали всю ночь, обследуя территорию города. "Сразу поехали на промышленные объекты, чтобы исключить какие-то ЧП, там их не было. Также стало известно, что нет разрушений и пострадавших", - сообщил руководитель дежурной смены оперативно-диспетчерского отдела ГСЧС в Кривом Роге Александр Воскобойник.

Перепуганные люди хватали документы и выбегали на улицу. Они ждали повторных толчков. Некоторые даже несколько часов провели ночью под открытым небом, опасаясь возвращаться в свои дома. К счастью, толчки не повторились.

Точное причину землетрясения в сейсмостабильном Кривбассе ученые обещают озвучить позже. А сейчас отмечают, что в этом районе их техника фиксирует примерно три-четыре таких колебаний в год, правда, они значительно слабее. И в большинстве случаев, все имеют техногенную причину, т.е. связаны с разработкой полезных ископаемых, пояснил заместитель начальника главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины Владимир Шапка.

Это подтверждают и в самом Кривом Роге. Из-за добычи полезных ископаемых, которая идет здесь уже почти 200 лет, весь город, в прямом смысле, стоит на огромных пустотах. Какие процессы там происходят, до сих пор не знает никто, ведь программа по их мониторингу пока только в проекте.

"Там может дождем подмочить, какие-то процессы, огромные части почвы сдвигаются, обваливаются. Где это случится, когда, к каким последствиям приведет, - все это сегодня нельзя сказать", - отметил руководитель управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Криворожского исполкома горсовета Сергей Жупинас.

Несмотря на то, что большинство специалистов склоняются к техногенной причине ночного землетрясения, полностью исключить природные факторы невозможно. Ведь именно через Кривой Рог проходит разлом континентальной гранитной плиты и даже маленькое ее движение может вызвать колебания земной поверхности.