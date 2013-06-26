США готовят замену посла в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины», отметив, что соответствующее решение было принято на заседании Комитета во вторник.

Также Комитет по иностранным делам Сената США принял резолюцию, в которой содержится призыв к властям Украины освободить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время послом США в Украине является Джон Теффт. Он был назначен в сентябре 2009 года.