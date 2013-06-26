США готовят замену посла в Украине
23:31, 26 июня 2013Мир
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Комитет по иностранным делам Сената США одобрил кандидатуру Джеффри Пайятта на должность посла США в Украине.
Джеффри Пайатт / Фото: Іnform.kz
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины», отметив, что соответствующее решение было принято на заседании Комитета во вторник.
Также Комитет по иностранным делам Сената США принял резолюцию, в которой содержится призыв к властям Украины освободить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.
Как сообщал УНИАН, в настоящее время послом США в Украине является Джон Теффт. Он был назначен в сентябре 2009 года.
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