Президент Бразилии ищет общий язык с демонстрантами: предложила референдум

Она пообещала увеличить расходы на общественный транспорт и сосредоточиться на сфере образования. После этого президент встретилась с региональными мэрами и губернаторами, которые согласились на ее предложения.

Несмотря на это некоторые активисты пообещали продолжить протесты, которые считаются самыми масштабными в стране за последние 20 лет.

Демонстрации начались с выступлений против повышения платы за проезд в транспорте. Участники акций также недовольны коррупцией и слишком высокой стоимостью Чемпионата мира по футболу 2014 года.

Маяр Лонго Вивиан, лидер "Движения за бесплатный проезд", говорит, что президент не предложила конкретных мер и что "борьба будет продолжаться".

Вечером 24 июня в нескольких городах продолжались демонстрации, хотя и менее людные, чем на прошлой неделе.

По словам корреспондента ВВС в Рио-де-Жанейро Джулии Карнейро, ровно неделю назад 100 тысяч человек прошли по проспекту Рио-Бранко, тогда как в понедельник напротив церкви Канделария собрались лишь несколько десятков человек.

Когда протестующие начали шествие по городу, к ним присоединилось больше людей, и к центральной площади города пришли уже несколько тысяч демонстрантов.

Флаги Бразилии и маски можно было купить прямо на улицах, говорит корреспондент.

Также сотни человек перекрыли главную дорогу к бразильскому порту Сантос, а в столице Бразилиа на протест против коррупции вышли сотни человек.

Во время акций в центральном штате Гояс, недалеко от столицы, убили двух женщин. Полиция сообщает, что их сбил водитель, когда женщины с другими протестующими преграждали дорогу.

Всего протесты унесли уже четыре жизни.

Голоса демократии

"Мое правительство прислушивается к голосу демократии, - сказала президент страны на пресс-конференции. - Нам нужно научиться слышать голос улиц. Всем нам без исключения нужно понять идущие оттуда сигналы - безошибочно и покорно".

"Бразилия готова двигаться вперед, и люди четко дали понять, что их не устраивает текущее положение", - добавила Руссефф.

Она предложила провести референдум, чтобы основать Учредительное собрание, которое изменит конституцию страны и пообещала, что ее правительство выделит 25 миллиардов долларов для инвестиций в городские проекты мобильности и улучшение общественного транспорта.

Президент также подчеркнула необходимость фискальной ответственности губернаторов и мэров, предложила более жесткие санкции за коррупцию и предупредила, что насилие на улицах не должно повториться.

ВВС Украина