Главный санврач РФ призвал россиян к пищевому патриотизму

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что его ведомство не планирует дополнительных проверок суши-баров летом, но призвал россиян проявить пищевой патриотизм и отказаться от блюд японской кухни.

"Даже если все эти суши-бары начнут разом дружно манифестно игнорировать санитарные правила, погоду это не сделает. Их, слава Богу, мало у нас", - сказал он сегодня на брифинге в Москве, - сообщает РИА Новости.

По мнению Онищенко, основной сегмент общественного питания лежит в области традиционной кухни, если не считать "экзотические исключения типа "Макдональдса".

"К суши-барам мы относимся с такой же настороженностью с точки зрения культуры, но выделять их в особый фрагмент контроля мы не предполагаем", - пояснил глава Роспотребнадзора.

Онищенко также отметил, что специалисты уповают на высокую сознательность и пищевой патриотизм граждан, и надеются, что россияне откажутся от блюд японской кухни.

Геннадий Онищенко также призывал россиян не искать приключений на свой желудочно-кишечный тракт, не увлекаться блюдами японской кухни, в частности суши и роллами, поскольку большинство из них содержит сырую рыбу.