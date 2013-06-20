В Латвии официально запретили использовать «серпы и молоты»

Депутаты сейма Латвии одобрили в третьем - окончательном - чтении поправки к законодательству, которые запрещают, за некоторыми исключениями, использовать символику СССР, ЛССР и нацистской Германии на публичных праздничных, памятных и развлекательных мероприятиях, сообщает РИА «Новости».

Поправки в закон о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий накладывают запрет на использование, в том числе в стилизованном виде, флагов, гербов, гимнов и символики бывших СССР, ЛССР и нацистской Германии, униформ, нацистской свастики, знаков SS, советского серпа и молота и пятиконечной звезды.

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В законе предусмотрены исключения - когда цель использования этой символики не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием их преступлений, например, в кинематографе.

Первоначально сейм планировал принять поправки к закону в срочном порядке, чтобы они вступили в силу до 9 мая, но затем с законопроекта был снят статус срочности.

Предлагаемые поправки обретут силу закона, если их подпишет Президент Латвии.