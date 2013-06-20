В Латвии официально запретили использовать «серпы и молоты»
Сейм Латвии принял закон о запрете советской символики.
Депутаты сейма Латвии одобрили в третьем - окончательном - чтении поправки к законодательству, которые запрещают, за некоторыми исключениями, использовать символику СССР, ЛССР и нацистской Германии на публичных праздничных, памятных и развлекательных мероприятиях, сообщает РИА «Новости».
Поправки в закон о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий накладывают запрет на использование, в том числе в стилизованном виде, флагов, гербов, гимнов и символики бывших СССР, ЛССР и нацистской Германии, униформ, нацистской свастики, знаков SS, советского серпа и молота и пятиконечной звезды.По теме: Серп и молот исчезли с партбилетов компартии Франции
В законе предусмотрены исключения - когда цель использования этой символики не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием их преступлений, например, в кинематографе.
Первоначально сейм планировал принять поправки к закону в срочном порядке, чтобы они вступили в силу до 9 мая, но затем с законопроекта был снят статус срочности.
Предлагаемые поправки обретут силу закона, если их подпишет Президент Латвии.