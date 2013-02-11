Серп и молот исчезли с партбилетов компартии Франции

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французские СМИ.

Съезд прошел 7-10 февраля, в последний день активисты 100% голосов переизбрали национальным секретарем 55-летнего сенатора от Парижа Пьера Лорана, который возглавляет партию с 2010 года.

Избрание лидера при этом привлекло значительно меньше внимания, чем нововведение, о котором стало известно во второй день съезда. Руководитель одной из парижских секций партии Эммануэль Дан Тран заявил в интервью радиостанции France Info, что вся партия "шокирована" исчезновением с партийных билетов серпа и молота - традиционного символа единства пролетариата и крестьянства. Вместо него на карточке изображена пятиконечная звезда "Европейских левых" - европейской партии, которую также возглавляет П.Лоран.

Партийный лидер в ответ назвал недовольного соратника "коммунистом, который уже несколько лет враждебно настроен к ориентирам партии". П.Лоран отметил, что серп и молот - "это символ, который существовал и продолжает использоваться на манифестациях, но не отражает то, чем является партия сегодня". Он даже продемонстрировал журналистам билет Компартии Франции 1944 года, на котором эмблема серпа и молота также отсутствует.

Компартия Франции входит в избирательный блок "Левый фронт", который на президентских выборах в 2012 году представлял один из лидеров "Левой партии" Жан-Люк Меланшон. Популярный политик, Ж.-Л. Меланшон занял в первом туре четвертое место с 11,1% голосов, в пять раз улучшив результат его предшественницы — экс-лидера компартии Мари-Жорж Бюффе, набравшей в 2007 году 1,93% голосов. В нижней палате парламента — Национальном собрании — коммунистам принадлежит 7 мест из 577, а в сенате — 19 из 348.