Власти Турции призвали протестующих в кратчайшие сроки покинуть парк Гези

Турция - правовое государство и придерживается правовых норм, и необходимо, чтобы протестующие в самые короткие сроки покинули захваченный ими парк Гези, в районе центральной стамбульской площади Таксим.

С таким заявлением выступил сегодня в турецкой столице официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Хюсейин Челик, передает ИТАР-ТАСС.

Подводя итоги завершившийся сегодня к утру в Анкаре напряженной четырехчасовой встречи премьер-министра Турции Тайипа Эрдогана с делегацией протестующих в парке Гези, Челик сказал, что, как он полагает, "оккупировать парк позволяться больше не будет".

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По его словам, власти поддерживают идею проведения опроса общественного мнения в Стамбуле по поводу дальнейшей судьбы Гези.

"Парк остается парком и до проведения опроса ничего другого не должно быть. Необходимо, чтобы он перестал быть местом, незаконно захваченным определенной группой людей", - заявил Челик, добавив, что такого же мнения придерживаются ряд деятелей культуры, которые тоже принимали участие в сегодняшней встрече с премьером.

Во время встречи, состоявшейся в резиденции главы турецкого правительства, полиция вынуждена была разогнать группу агрессивно настроенных манифестантов численностью до 200 человек, которые скопились возле здания.

Известно, что часть протестующих, разбивших лагерь в парке, отвергла предъявленный им премьер-министром вчера ультиматум с требованием покинуть эту территорию в течение 24 часов. Между тем, оппозиционеры намерены все же проанализировать итоги встречи с Эрдоганом.

Как сообщал УНИАН, по всей Турции уже более двух недель проходят антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези. Выступления сопровождались беспорядками. Жертвами беспорядков в Турции стали пять человека, пострадали 5 тысяч.