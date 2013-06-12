Европарламент одобрил реформу в сфере управления в Шенгенской зоне

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

Одним из нововведений реформы является возможность проведения необъявленных визитов для мониторинга каких-либо попыток введения незаконного пограничного контроля на внутренних границах Шенгенской зоны.

Согласно законодательным актам, во время таких визитов инспекционных команд соответствующие страны - члены ЕС будут предупреждаться по меньшей мере за 24 часа. Инспекционные команды будут состоять из экспертов из стран-членов, Еврокомиссии и других агентств и органов Евросоюза.

Кроме того, депутаты поддержали новые правила временного возобновления пограничного контроля на внутренних границах ЕС. Согласно решению, такое возобновление возможно лишь в случае чрезвычайных обстоятельств, которые могут представлять серьезную угрозу общественному порядку и внутренней безопасности.

Законодательные акты предусматривают, что возобновление контроля возможно на период от 30 дней до 6 месяцев. При этом, в случае необходимости в немедленных действиях, например, при наличии угроз террористических атак, контроль на внутренних границах может устанавливаться на срок до 10 дней. Любое продление сроков контроля должно отслеживаться на уровне Европейского Союза.

Предусматривается, что новые правила будут приняты Советом ЕС осенью этого года, после чего вступят в силу.