Оппозиция объяснила, как лишит прокуроров шенгенских виз

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявила народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«К тем, кто не ценит европейские ценности прав человека, необходимо применять санкции и выдавать им «волчий билет» вместо шенгенской визы», - сказала депутат.

Геращенко заметила, что прокуроры попали в список категорий на упрощенное получение визы по инициативе провластных депутатов. «Оппозиция проголосовала за Соглашение о либерализации визового режима между Украиной и ЕС, чтобы вместе с прокурорами получать визы по упрощенной процедуре могли и журналисты, и эксперты, и ученые, и другие категории граждан», - отметила представительница «УДАРа».

В то же время Геращенко заметила, что оппозиция готова принимать участие в мониторинге того, как выполняется Соглашение о либерализации визового режима, и насколько украинцам стало доступнее получение визы. «Мы должны донести до европейских коллег, что не должно быть так называемых «категорий риска» - тех, кому чаще всего отказывают в получении визы», - сказала Геращенко.