Клинтон вышла в Twitter

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в понедельник завела личный аккаунт в сервисе микроблогов Twitter.

В своем первом сообщении Клинтон поблагодарила создателей шутливого сайта textsfromhillary.com ("Сообщения от Хиллари"), авторы которого сочиняли забавные диалоги между экс-главой госдепартамента и прочими высокопоставленными чиновниками США. "Спасибо за вдохновение", - написала Клинтон.

Всего за семь часов существования аккаунта экс-госсекретаря на ее твиты уже подписались около 245 тысяч пользователей, - отмечает РИА Новости.

Ранее, на посту главы американского внешнеполитического ведомства, Хиллари Клинтон, хотя и не раз говорила о важной роли социальных сетей, сама не отличалась активностью в этой сфере.