Хиллари Клинтон возвращается к работе после трех недель лечения

10:42, 28 декабря 2012
Политика
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Государственный секретарь США Хиллари Клинтон планирует вернуться к работе на следующей неделе - почти через три недели после того, как получила сотрясение мозга.

Гілларі Клінтон

Об этом сообщает Радио "Свобода".

Сотрясение мозга заставило госсекретаря США отменить все предусмотренные рабочим графиком мероприятия.

По данным представителя, Клинтон продолжает восстанавливаться дома, но появится в своем офисе на следующей неделе. По данным врачей, Клинтон подхватила вирус во время европейского турне в начале декабря, ее организм был обезвожен, она потеряла сознание и ударилась головой.

13 декабря был установлен диагноз, и с тех пор Клинтон не появлялась на публике.

Клинтон, как ожидается, вскоре уйдет в отставку со своей должности.

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