Хиллари Клинтон возвращается к работе после трех недель лечения
10:42, 28 декабря 2012Политика
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Государственный секретарь США Хиллари Клинтон планирует вернуться к работе на следующей неделе - почти через три недели после того, как получила сотрясение мозга.
Клинтон возвращается к работе
Об этом сообщает Радио "Свобода".
Сотрясение мозга заставило госсекретаря США отменить все предусмотренные рабочим графиком мероприятия.
По данным представителя, Клинтон продолжает восстанавливаться дома, но появится в своем офисе на следующей неделе. По данным врачей, Клинтон подхватила вирус во время европейского турне в начале декабря, ее организм был обезвожен, она потеряла сознание и ударилась головой.
13 декабря был установлен диагноз, и с тех пор Клинтон не появлялась на публике.
Клинтон, как ожидается, вскоре уйдет в отставку со своей должности.
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