Хиллари Клинтон возвращается к работе после трех недель лечения

Об этом сообщает Радио "Свобода".

Сотрясение мозга заставило госсекретаря США отменить все предусмотренные рабочим графиком мероприятия.

По данным представителя, Клинтон продолжает восстанавливаться дома, но появится в своем офисе на следующей неделе. По данным врачей, Клинтон подхватила вирус во время европейского турне в начале декабря, ее организм был обезвожен, она потеряла сознание и ударилась головой.

13 декабря был установлен диагноз, и с тех пор Клинтон не появлялась на публике.

Клинтон, как ожидается, вскоре уйдет в отставку со своей должности.