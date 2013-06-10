Ливень погасил Вечный огонь в Минске (видео)

Сильный дождь, который прошел вечером в воскресенье, потушил Вечный огонь на площади Победы в столице Беларуси.

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Практически сразу после того как огонь погас, милиционеры ограничили к нему доступ и вызвали газовую службу. Ее сотрудники перекрыли подачу газа. По окончании дождя подача газа была восстановлена​​, а огонь работник "Мингаза" развел с помощью спичек и газеты, - отмечает ТСН.

По словам очевидцев, в районе площади Победы, а также на одноименной станции метро, чувствовался сильный запах газа. В результате инцидента никто не пострадал. Вечный огонь оставался в погашенном состоянии около получаса.