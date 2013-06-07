Развод Путина пока не оформлен

"Они сказали, что разводятся, и я не могу сказать, когда это будет оформлено документально, но это не так и важно, так как о решении объявлено", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимира Путина и Людмилу Шкребневу в 1980 г. познакомил общий друг. Людмила работала стюардессой на внутренних линиях и прилетела с приятельницей в Ленинград на три дня.

"Как-то, когда я уже работал в первом подразделении в Питере, мне позвонил приятель и сказал, что приглашает меня в театр на Аркадия Райкина. У него есть билеты, девушки будут... На следующий день опять в театр пошли. Уже я билеты доставал. И на третий то же самое. С одной из них я начал встречаться. Мы подружились. С Людой, моей будущей женой", - рассказывал Путин в книге "От первого лица".

Через три года после знакомства Владимир сделал Людмиле предложение. "Я понял, что если не женюсь еще года два-три, не женюсь никогда. Хотя, конечно, привычка к холостяцкой жизни сложилась. Людмила ее искоренила", - цитирует РИА Новости.

Поженились они 28 июля 1983 года.

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О своем разводе Путины неожиданно сообщили после посещения в четверг вечером балета "Эсмеральда"в Государственном Кремлевском дворце.

После балета корреспондент одного из гостелеканалов попросил Путина объяснить редкость его совместных с супругой появлений на публике, что в последние годы неизменно подогревало слухи о том, что вместе они не живут. Путин ответил: "Это так".

"Вся моя деятельность, вся моя работа связана с публичной сферой, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет, но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту, восемь лет, уже девять даже Так что, в общем, это общее решение", - сказал президент РФ.

В свою очередь Людмила Путина подтвердила: "Это действительно было нашим общим решением, и наш брак завершен в связи, действительно, с тем, что мы практически не видимся... Владимир Владимирович полностью погружен в работу, дети наши выросли, они живут каждый своей жизнью. В общем, так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь. И я действительно не люблю публичность, и перелеты для меня сложны, и мы практически не видимся", - рассказала Людмила Путина.

Путины также сообщили, что сохраняют хорошие отношения и рассчитывают остаться друг для друга близкими людьми.

Говоря о совместных детях: Марии (1985 г.р.) и Екатерине (1986 г.р.), президент сказал, что они ими очень гордятся. "Они, кстати говоря, и образование получили в России, и живут в России постоянно", - добавил Путин, крайне редко что-либо сообщающий публике о своих детях.

