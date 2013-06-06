Ответственность за взрывы в Афинах взяли анархисты

Заявление опубликовано на сайте анархистских организаций.

Три самодельных взрывных устройства, изготовленные из газовых баллончиков, сработали возле кабинета генерального секретаря управления по делам свободы слова прав человека Миниюста Греции Георгоса Сурласа, возле входа в здание Фонда экономических и промышленных исследований - одного из наиболее авторитетных в Греции - и возле министерства окружающей среды и энергетики. Ожоги получили два человека.

Анархисты заявили, что возле министерства окружающей среды и фонда бомбы были заложены "в знак солидарности с народом Халкидики", борющимся против возобновления работы золотых рудников.

Офис генсека Минюста анархисты взрывали, поскольку, по их словам, представители министерства "несут ответственность за жестокое подавление демонстраций, криминализацию профсоюзной деятельности и борьбы рабочих".

Министерство юстиции также несет ответственность за арест турецкого политического беженца Булута Яйла в центре Афин и его передачу турецким спецслужбам, говорится в заявлении.

Анархисты заявили, что пытались избежать жертв и извинились перед пострадавшими, замечает РИА Новости.