Премьер Турции надеется, что акции протеста закончатся через несколько дней

Неделю по всей Турции продолжаются антиправительственные выступления, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези в центре города. Протестующих стамбульцев поддержала половина провинций Турции, а также турки, проживающие в странах Европы, сообщает РИА Новости.

Демонстранты выступают против исламизации Турции и обвиняют власть в диктатуре. Эрдоган считает, что акции организованы экстремистами. Число пострадавших в акциях превысило 3 тысячи, состояние 26 раненых медики оценивают как критическое. Сообщается о двух погибших.

"Я считаю, что всё придёт в норму в течение нескольких дней. И сегодня уже ситуация более мягкая, расслабленная. Через несколько дней, когда я вернусь (из Африки), уже будет что-то решено (с протестными акциями)", - сказал он во вторник на пресс-конференции во время официального визита в Марокко.

Он повторил, что суть протестов вовсе не в парке. "Эти события никак не связаны с Гези парком, с деревьями. Это люди, которые ничего не получили от выборов. Я считаю, что здравый смысл восторжествует", - отметил Эрдоган.