В Чехии из-за наводнения эвакуировали более 8 тысяч человек

Об этом сообщает чешское информационное агентство CTK со ссылкой на официальные данные по состоянию на утро 4 июня.

По данным агентства, тысячи домохозяйств в трех регионах страны и в столице Чехии Праге остаются обесточенными.

В то же время CTK сообщает, что пик наивысшего уровня воды во Влтаве уже прошел через Прагу сегодня утром. Уровень воды во Влтаве достиг максимального уровня в 3,2 тыс. кубометров в секунду, что примерно в 20 раз больше, чем в ее привычном состоянии.

Представители власти Праги сегодня сообщили журналистам, что уровень воды в реке уже начал спадать и уже не превысит 3 тысяч кубометров в секунду. CTK напомнила, что во время "наводнения века" 2002 года этот показатель составлял более 5 тыс. кубометров в секунду.

В Устецком районе, который больше всего пострадал от наводнения, эвакуировано более 5 тысяч человек из около 830 тысяч, проживающих в этом регионе.

В целом население Чехии составляет 10,5 млн. человек.

Как сообщал УНИАН, за несколько дней в ряде стран центральной Европы выпала двухмесячная норма осадков, затопленными остаются десятки населенных пунктов континента.

По данным СМИ, в Чехии в результате наводнения погибло семеро людей, в Австрии – двое погибших и трое считаются пропавшими без вести, некоторые СМИ сообщили о найденных погибших в Германии.