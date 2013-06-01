В Болгарии создано украинское общество

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Названное общество зарегистрировано 20 мая с.г. в соответствии с национальным законодательством Республики Болгария и носит название "Славутич". Председателем общества избран гражданин Украины Андрей Михалинчук.

Консульство Украины в Варне оказывает содействие новообразованному обществу «Славутич» в правовых и организационных вопросах. Так, обществом в Варне проведен «День украинской кухни», который был организован в одном из общеобразовательных заведений города. Во время мероприятия маленькие украинцы со школьниками других национальностей учились готовить разнообразные украинские кушанья.

В Болгарии в настоящее время функционируют пять украинских обществ - в городах Варна, Добрич, Бургас и Силистра.