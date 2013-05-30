В Молдове новый премьер-министр

"Молдова стоит на пороге подписания трех ключевых соглашений с ЕС - о присоединении страны к ЕС, о либерализации визового режима и о создании зоны свободной торговли. На подписании этих трех документов нужно сконцентрировать сейчас все усилия", - заявил после избрания новый премьер-министр.

Кандидатура 49-летнего врио главы правительства была выдвинута 15 мая президентом страны Николаем Тимофти. Избрание нового правительства означает, что Молдова избежала досрочных парламентских выборов, которых требовали коммунисты.

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Лянкэ окончил Московский институт международных отношений (МГИМО) и начал трудовую деятельность во внешнеполитическом ведомстве Молдовы, где занимал посты советника-посланника посольства в США и замминистра, сообщает РИА Новости. В 2000-х годах Лянкэ несколько лет проработал советником верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Руководил несколькими внешнеполитическими общественными организациями, а с 2009 года возглавлял министерство иностранных дел и европейской интеграции.