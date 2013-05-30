Спикером парламента Молдовы избрали демократа

Теперь фракция демократической партии поддержит кандидатуру либерал-демократов - Юрия Лянкэ - на пост премьер-министра, сообщает РИА Новости.

За кандидата от коммунистов Серджиу Стати проголосовал 31 депутат. Кандидатуру Кормана поддержали фракции либерал-демократов (ЛДПМ), демократов (ДПМ), группа либералов-реформаторов, объединившиеся в новую правящую "Коалицию проевропейского правления", обладающую теперь большинством голосов (53) в 101-местном парламенте.

Избрание представителя демократов на этом заседании парламента до утверждения нового состава правительства было оговорено специально на переговорах между ЛДПМ и ДПМ как гарантия голосования затем демократов за Лянкэ - кандидата от ЛДПМ на пост премьер-министра