Асад: Сирия получила первую партию ракетных комплексов С-300 из России

"Сирия получила первую партию российских зенитных ракет С-300", - сказал Асад.

По его словам, оставшаяся часть партии прибудет в ближайшее время.

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Асад также подтвердил, что в будущем Сирия будет отвечать на все новые атаки с израильской стороны, - отмечает РИА Новости.

Как известно, Россия заявляет, что поставляет в Сирию исключительно оборонительное вооружение согласно контрактам, заключенным еще до начала конфликта в этой стране. МИД РФ в частности отмечал, что поставки систем ПВО С-300 являются сдерживающим фактором, который препятствует внешнему вмешательству в сирийский конфликт.