Асад: Сирия получила первую партию ракетных комплексов С-300 из России
10:12, 30 мая 2013Мир
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Сирия получила первую партию зенитных ракет С-300, заявил президент Башар Асад в интервью телеканалу "Аль-Манар", выдержки из которого приводит ливанская газета "Аль-Ахбар".
Асад пообещал "отвечать" Израилю / фото vestikavkaza.ru
"Сирия получила первую партию российских зенитных ракет С-300", - сказал Асад.
По его словам, оставшаяся часть партии прибудет в ближайшее время.
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Асад также подтвердил, что в будущем Сирия будет отвечать на все новые атаки с израильской стороны, - отмечает РИА Новости.
Как известно, Россия заявляет, что поставляет в Сирию исключительно оборонительное вооружение согласно контрактам, заключенным еще до начала конфликта в этой стране. МИД РФ в частности отмечал, что поставки систем ПВО С-300 являются сдерживающим фактором, который препятствует внешнему вмешательству в сирийский конфликт.
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