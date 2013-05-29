Парламент Болгарии утвердил новое правительство

Досрочные выборы в парламент были объявлены после того, как экс-премьер Бойко Борисов объявил об отставке правительства 20 февраля на фоне протестов, которые начались в связи с резким повышением цен на энергоресурсы, сообщает РИА Новости.

Хотя правоцентристская партия Болгарии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которую возглавлял Борисов, победила на выборах, она не набрала абсолютного большинства голосов, необходимых для формирования правительства. Президент страны Росен Плевнелиев поручил эту задачу Социалистической партии, занявшей на выборах второе место и вошедшей в коалицию с другими политическими движениями.

Социалисты предложили сформировать внепартийное технократическое правительство: в частности, на пост премьера был предложен Пламен Орешарски - бывший министр финансов, не входивший в состав какой-либо из партий.

Пост министра иностранных дел займет Кристиан Вигенин, министром энергетики и экономики станет Драгомир Стойнев. Внутреннее ведомство возглавит Цветлин Йовчев.