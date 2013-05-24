В Москве скончался режиссер Петр Тодоровский

По его словам, Тодоровский умер в одной из больниц Москвы после длительной болезни - от осложнения после воспаления легких, сообщает РИА Новости.

Известный кинокритик Юрий Богомолов рассказал, что Тодоровский скончался сегодня ночью.

Тодоровский - советский и российский кинорежиссер, кинооператор, сценарист, актер, композитор, народный артист РСФСР.

Среди операторских работ Тодоровского - картины "Весна на Заречной улице", "Моя дочь", "Два Федора", "Никогда".

Как режиссеру успех ему принесли фильмы "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Военно-полевой роман" (1983), "По главной улице с оркестром" (1986), "Интердевочка" (1989), "Анкор, еще анкор!" (1992), "Ретро втроем" (1998)…

По биографической повести Тодоровского "Вспоминай, не вспоминай" был снят фильм "Курсанты".

В новом тысячелетии вышли его фильмы "Жизнь забавами полна", "Созвездие Быка" и "Риорита".