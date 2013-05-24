Украина рассматривает Китай как важнейшего партнера в сфере ВТС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с представителями китайской делегацией во главе с председателем Центрального военного совета КНР Сюй Циляном.

“Мы планируем, что этот документ будет подписан во время визита нашего Президента”, - сказал Азаров.

Он отметил, что Украина и Китай имеют потенциал для наращивания двухстороннего товарооборота, который, по итогам 2012 года составил 9,8 млрд долл.

При этом Азаров призвал китайскую сторону рассмотреть возможность увеличения закупок товаров и услуг в Украине для уравновешивания торгового баланса.

«У нас есть что предложить Китаю», - подчеркнул он.

Азаров также отметил необходимость проведения второго заседания Межправительственной украинско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и пообещал дать поручение главе украинской части комиссии, первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову в ближайшее время активизировать свою работу.

«С нашей стороны комиссию возглавляет первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов. Я эту информацию доведу до Арбузова и попрошу его сейчас активизировать работу по подготовке заседания межправительственной комиссии», - сказал премьер.

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Азаров подчеркнул, что Украина заинтересована в участии Китая в реализации масштабных инфраструктурных проектов, а также в сотрудничестве в военно-технической сфере и освоении космоса, в отрасли сельского хозяйства.

«Украина рассматривает Китай как одного из важнейших партнеров в сфере военно-технического сотрудничества, и примером такого сотрудничества является осуществление проекта по созданию больших десантных кораблей на воздушной подушке для Военно-морских сил армии Китая», - сказал Азаров.

Премьер отметил, что в конце сентября 2012 года ВМС Китая получили крупный авианосец «Ляонин», построенный на базе украинского крейсера «Варяг».

«Зная, что вы курируете направление военно-технического сотрудничества, был бы очень признателен вам за новые предложения в этой сфере, а также ваши рекомендации возможным китайским компания-партнерам», - сказал Азаров, обращаясь к Сюй Цилян.