В Иране с президентской гонки сняли предполагаемых фаворитов

МВД Ирана опубликовало список кандидатов, допущенных к президентским выборам, которые намечены на 14 июня, из нескольких сотен претендентов были выбраны восемь человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

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Отбор кандидатов проводил наблюдательный совет - специальный орган, который определяет целесообразность участия в выборах тех, кто подал заявки, в соответствии с конституцией страны.

Наблюдательный совет, в частности, вычеркнул из числа претендентов двух предполагаемых фаворитов гонки: бывшего президента, кандидата от реформаторов Ирана Алиакбара Хашеми-Рафсанджани и Эсфандияра Рахим-Машайи - соратника действующего главы исполнительной власти в стране Махмуда Ахмадинежада, который на третий срок баллотироваться не может.