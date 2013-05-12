Стать президентом Ирана хотят 700 человек

По результатам предварительной регистрации, на пост президента Ирана претендуют 686 человек, сообщает Газета.ru со ссылкой на Press TV.

Среди зарегистрированных кандидатов стоит выделить бывшего президента, главу Совета целесообразности Акбара Хашеми Рафсанджани, руководителя президентской администрации Эсфандьяра Рахима Машеи, бывшего вице-президента Мохаммада Резу Арефа, экс-командира Корпуса стражей исламской революции Мохсена Резаи и мэра Тегерана Мохаммада Багера Калибафа.

Таким образом, был побит рекорд прошлых выборов, когда регистрацию прошли 475 кандидатов. Впрочем, ожидается, что к моменту голосования, которое состоится 14 июня, число участников существенно сократится.

Согласно иранской Конституции, кандидат в президенты должен родиться в стране и иметь ее гражданство, обладать опытом управления, не иметь судимостей, а также твердо верить в фундаментальные принципы Исламской республики.