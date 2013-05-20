В Греции проверит законность продажи острова российскому миллиардеру
Прокурор по экономическим делам поручил отделу Минфина Греции по расследованию экономических преступлений изучить условия сделки по продаже наследниками миллиардера Аристотеля Онасиса острова Скорпиос.
Остров, по сообщениям СМИ, купил у внучки Онасиса Афины российский миллиардер за 100 миллионов евро.
"Проверка должна будет определить, не нанесло ли ущерб государственным интересам Греции решение Афины Онассис продать остров", - цитирует РИА Новости.
По данным канала, в завещании Аристотеля Онассиса ясно было сказано, что острова Скорпиос и Спарти должны принадлежать законным наследникам, а если они будут не в состоянии поддерживать два острова, они должны быть переданы греческому государству для использования в качестве курорта президентом республики или как детский олимпийский лагерь.
Греческие СМИ сообщали, что официально острова не проданы, а переданы в аренду на длительный срок, до 99 лет, чтобы обойти сложные юридические процедуры.
По их данным, приобретателем престижного острова, на котором в 1968 году состоялась свадьба Онассиса с вдовой президента США Джона Кеннеди Жаклин и где находится семейная усыпальница Онассисов, стал российский предприниматель, владелец французского футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев.
По информации журнала "Форбс", приобретатателем островов является не сам Рыболовлев, а одна из компаний, действующих в интересах его дочери Екатерины, на которую и будет оформлена сделка.
Кроме того, в рамках той же сделки Рыболовлев приобрел для сына небольшой соседний островок Цокари.