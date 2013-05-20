В Греции проверит законность продажи острова российскому миллиардеру

Остров, по сообщениям СМИ, купил у внучки Онасиса Афины российский миллиардер за 100 миллионов евро.

"Проверка должна будет определить, не нанесло ли ущерб государственным интересам Греции решение Афины Онассис продать остров", - цитирует РИА Новости.

По данным канала, в завещании Аристотеля Онассиса ясно было сказано, что острова Скорпиос и Спарти должны принадлежать законным наследникам, а если они будут не в состоянии поддерживать два острова, они должны быть переданы греческому государству для использования в качестве курорта президентом республики или как детский олимпийский лагерь.

Греческие СМИ сообщали, что официально острова не проданы, а переданы в аренду на длительный срок, до 99 лет, чтобы обойти сложные юридические процедуры.

По их данным, приобретателем престижного острова, на котором в 1968 году состоялась свадьба Онассиса с вдовой президента США Джона Кеннеди Жаклин и где находится семейная усыпальница Онассисов, стал российский предприниматель, владелец французского футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев.

По информации журнала "Форбс", приобретатателем островов является не сам Рыболовлев, а одна из компаний, действующих в интересах его дочери Екатерины, на которую и будет оформлена сделка.

Кроме того, в рамках той же сделки Рыболовлев приобрел для сына небольшой соседний островок Цокари.