Гей-парад в Тбилиси закончился дракой (фото)

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко.

"Всего пострадали 28 человек, 11 из которых были переведены в стационар, один выписан домой, а остальным оказали помощь на месте", - сказал Сергеенко.

По его словам, все пострадавшие, кроме одного, отделались легкими телесными повреждениями.

"Только одно повреждение было средней тяжести - перелом лодыжки. А журналистка Хатия Каландадзе находится под наблюдением врачей. Пострадали также трое полицейских", - добавил Сергеенко.

Акция, организованная в Тбилиси неправительственной организацией "Идентичность" по случаю международного дня борьбы с гомофобией, была сорвана ее противниками. Количество участников так называемой контр-акции в сотни раз превышало по численности собравшихся в Пушкинском сквере защитников ЛГБТ. В течение дня между участниками двух акций происходили столкновения.