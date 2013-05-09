Предполагаемый бостонский террорист похоронен

Тамерлан Царнаев, который подозревался в совершении терактов в Бостоне и был убит в перестрелке с полицией 19 апреля, был похоронен в ночь на четверг в США, передает РИА Новости со ссылкой на Boston.com.

Проблема с захоронением Тамерлана Царнаева была вызвана тем, что учреждение долгое время не могло договориться о его похоронах с администрациями кладбищ не только Массачусетса, но и ряда других штатов.

Место погребения не разглашается — известно лишь, что Царнаев похоронен за пределами штата.

Представитель полиции города Вустер, заявил, что похороны стали возможны благодаря помощи "отважного и сострадательного человека". Возможно, речь идет о жителе штата Коннектикут, который накануне заявил о готовности безвозмездно передать принадлежащее ему место на кладбище рядом с могилой матери для захоронения Царнаева.

В результате теракта 15 апреля в Бостоне во время международного марафона погибли три человека и были ранены более 250. В организации теракта помимо погибшего Тамерлана Царнева обвиняется его брат Джохар, который в настоящее время находится в тюрьме.