Баррозу призывает ЕС к срочным действиям по созданию единого энергетического рынка

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, об этом говорится в письме Баррозу в адрес лидеров стран-членов ЕС в канун запланированного на 22 мая заседания Европейского Совета, в повестке дня которого стоят оба вопроса.

“Хотя энергетический микс значительно отличается в разных странах-членах ЕС, перед нами стоят похожие вызовы. Мы можем лучше бороться с этими вызовами вместе”, - выразил убеждение Президент Еврокомиссии.

Баррозу назвал одним из таких вызовов большое расхождение цен на энергоносители в странах-членах ЕС, что, по его мнению, является свидетельством фрагментарности рынка.

“Часть решения проблемы высоких цен на энергоносители в наших руках – если мы завершим формирование внутреннего энергетического рынка и реализуем действующее законодательство”, - отметил Президент Еврокомиссии.

По его убеждению, для этого необходимо, в частности, срочно реализовать на практике так называемый Третий энергетический пакет законодательства ЕС, который предусматривает дальнейшую либерализацию внутреннего рынка, а также принять меры для содействия привлечению инвестиций, как на национальном, так и на европейском уровнях, в энергетическую инфраструктуру, в том числе трансграничную в пределах ЕС.

Баррозу также выразил убеждение в необходимости дальнейшей диверсификации источников поставки энергоресурсов, что требует, в том числе того, чтобы Европа говорила на международной арене “одним голосом”, а также координации между странами-членами в политике развития энергетики из возобновляемых источников и развития потенциала неконвеционных энергоресурсов.

“Мы должны действовать срочно, в соответствии с предыдущим заключением Европейского Совета, и дать политический толчок на наивысшем уровне”, - отметил Президент Еврокомиссии.

Что касается вопроса уклонения от уплаты налогов, то, по словам Баррозу, этот вопрос требует ряда решений от лидеров ЕС, в том числе относительно реализации представленного Комиссией Плана действий по усилению борьбы против налогового мошенничества и уклонения от налогообложения, а также относительно пересмотра рекомендаций о странах “налогового рая” и об агрессивном налоговом планировании.

Он напомнил, что подход Комиссии к этому вопросу в последние несколько лет базируется на принципе автоматического обмена информацией относительно всех форм прибылей. Президент Еврокомиссии сообщил, что в ближайшее время Комиссия представит проект законодательства, который расширяет применение этого принципа.