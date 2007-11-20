Азербайджан решил стать экспортером оружия

В ближайшие два-три года Азербайджан начнет экспорт оружия собственного производства, сообщает агентство "Новости-Азербайджан" со ссылкой на заявление первого вице-премьера правительства Азербайджана Ягуба Эюбова.

"В настоящее время наше государство работает в этом направлении, расширяет свой военно-промышленный потенциал, чтобы в дальнейшем не быть зависимым от кого бы то ни было в этих вопросах", - сказал вице-премьер.

В настоящее время Азербайджан производит комплектующие для ряда образцов российской военной техники, в частности - приборы для боевых самолетов и лазерные прицелы. В ближайшие годы планируется освоение производства стрелкового оружия и других видов вооружения.