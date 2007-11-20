Саакашвили должен уйти в отставку в течение недели

Президент Грузии Михаил Саакашвили, который намерен принять участие в досрочных президентских выборах в начале января, уйдет в отставку в промежутке между 21 и 26 ноября, сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Леван Тархнишвили.

"Согласно конституции Грузии, внеочередные президентские выборы должны быть назначены не позднее 45 дней со дня отставки действующего главы государства. В свою очередь, кандидаты в президенты должны быть официально названы за 40 дней до выборов", - сказал Тархнишвили.

По его словам, если выборы ориентировочно состоятся 5 января 2008 года, то действующий президент Грузии, который заявил о желании участвовать в выборах, должен уйти в отставку между этими двумя сроками, то есть между 21 и 26 ноября.

В случае отставки президента Грузии, согласно конституции, полномочия главы государства автоматически переходят к спикеру парламента страны.

О желании участвовать в президентской гонке официально заявили восемь грузинских политиков. Среди них действующий президент Михаил Саакашвили, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, кандидат от объединенной оппозиции бизнесмен Леван Гачечиладзе, бизнесмен Бадри Патаркацишвили, лидер Партии "зеленых" Грузии Гиоргий Гачечиладзе, лидер политического движения "Имеди" Ирина Саришвили, бывший заместитель премьер-министра Грузии в 1994-1995 годах Автандил Маргиани, лидер "Партии будущего" Гия Маисашвили.

РИА "Новости"