Путин: Россия не останется безучастной к наращиванию сил в странах НАТО

Россия не останется безучастной к наращиванию сил в странах НАТО, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы видим, что в нарушение ранее достигнутых договоренностей и рядом с нашими границами наращиваются военные ресурсы отдельных государств и стран-членов альянса НАТО", - заявил Путин, выступая во вторник в Минобороны на сборе руководящего состава Вооруженных сил.

"Россия не может позволить себе оставаться безучастной к очевидному накачиванию мускулов", - подчеркнул президент.

По его словам, одной из важнейшей меры в этой связи стало приостановление участия России в ДОВСЕ.

"Одной из важнейших задач остается повышение боеготовности стратегических ядерных сил. Они должны быть в состоянии нанести быстрый и адекватный ответ любому агрессору", - сказал Владимир Путин. Президент убежден, что "силам общего назначения предстоит искать новые формы нейтрализации угроз безопасности России и на ранних стадиях".

РИА "Новости"