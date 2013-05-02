В Сербии посреди туннеля столкнулись два пассажирских поезда

Два пассажирских поезда столкнулись сегодня в туннеле "Тошин бунар" в столице Сербии. Как сообщили представители полиции, имеется "множество пострадавших". По предварительным данным, тяжело раненых в результате аварии нет.

На месте происшествия находится шесть бригад "Скорой помощи". Все пострадавшие находятся в одном вагоне, в настоящее время спасатели выводят их из туннеля и оказывают первую медицинскую помощь, сообщает ИТАР-ТАСС.

Инцидент произошел в 13:30 по местному времени. Как сообщается, поезд, следовавший по направлению Белград - Нови-Сад, врезался в состав, следовавший из столицы в город Шид.