Шестой соперник Саакашвили позвал конкурентов к психиатру

На пост президента Грузии появился седьмой претендент: политический союз "Единая Грузия" выдвинул своим кандидатом Автандила Маргиани, сообщает ИА "Новости-Грузия".

Маргиани, который в прошлом занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Грузии, потребовал, чтобы остальные кандидаты принесли клятву, что выполнят все обещания, данные народу. Кроме того он заявил, что все претенденты на президентский пост прошли "физическое и психическое освидетельствование".

Со своей стороны, он пообещал, что после победы в первую очередь займется восстановлением добрососедских отношений с Россией, а также налаживанием связей "с абхазскими и осетинскими братьями в рамках единой Грузии" и "оживлением экономики".

Таким образом пост президента Грузии у Михаила Саакашвили оспаривают уже шесть человек. О намерении участвовать в выборах 5 января уже заявили предприниматель Бадри Патаркацишвили, бывший имиджмейкер президента Георгий Маисашвили, лидер партии "Новые правые" Давид Гамкрелидзе, лидер партии лейбористов Шалва Нателашвили, а также депутат, основатель винодельческой компании GW&S Леван Гачечиладзе. Последний считается кандидатом от "объединенной оппозиции", в которую входят девять политических сил.

Лента.ру