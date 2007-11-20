Шварценеггер побил рекорд Калифорнии по сбору денег

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поставил рекорд штата по сбору средств на политические цели. Для финансирования двух своих предвыборных кампаний и нескольких референдумов ему удалось получить более 125 миллионов долларов, пишет газета San Francisco Chronicle.

Предыдущий рекорд принадлежал прежнему губернатору Грею Дэвису, который за семь лет насобирал 120 миллионов долларов. Шварценеггеру для того, чтобы обойти своего предшественника, потребовалось всего четыре года.

Большинство средств поступило бывшей кинозвезде, ушедшей в политику, от частных компаний и их владельцев. Между тем наблюдатели обращают внимание, что, когда в 2003 году Шварценеггер впервые баллотировался на пост губернатора, он пообещал не привлекать в политику сторонние средства, заявив, что у него достаточно денег для финансирования своей политической деятельности.

Лента.ру